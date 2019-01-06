هل سيبرم نادي ليفربول تعاقدات جديدة في الميركاتو الشتوي؟.. يورغن كلوب يجيب

رد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على التساؤلات التي تدور في أذهان جماهير فريقه بشأن دخوله الميركاتو الشتوي من عدمه.

وعندما سئل كلوب عن إمكانية إجراء تعاقدات شتوية قال في تصريحات نقلتها شبكة “ESPN” العالمية: “ربما لا”.

وتطرق كلوب للحديث عن رحيل ثنائي الفريق كلاين وسولانكي، موضحًا: “إن حالة كل منهما تختلف تمامًا عن الآخر، أعتقد أن دومينيك كان من حقه أن يذهب، كان لديه سوء حظ، وتعرض لبعض الإصابات، وفي فترة أخرى كان لدينا العديد من الخيارات، لقد تدرب جيدًا، ولكنك لا تستطيع أن تثق فقط بهذه الفترة من التدريبات خاصة في تلك الفئة العمرية”.

وأضاف: “في تشيلسي لم يلعب كثيرًا لذا كان يحتاج للعب كرة القدم، بورنموث قدم عرضًا جيدًا وفرصة صريحة له من أجل اللعب بشكل مستمر”.

وتابع: “علينا أن نسأل أنفسنا، هل سيكون وضعه أفضل في النصف الثاني من الموسم؟ ربما نعم. سنحافظ على سياسة التوقيع مع اللاعبين الشبان لكننا لن نقف في طريقهم عندما تكون أمامهم فرصة أفضل”.

وعن حالة كلاين الذي أعير لبورنموث، أوضح: “كمدرب، أن يكون لديك خيار مثله فهذا أمر جيد، إنه يريد اللعب ولقد طلب الرحيل ووافقت على ذلك، لدينا خيارات أخرى أصغر سنًا”.

وأكد كلوب أن جو غوميز، مازال يعاني من إصابة، ولن يكون قادرًا على المشاركة في مباراة وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، غدًا الإثنين”.

وقال: “غوميز يتحسن ولكنه لم يشارك معنا حتى الآن، جويل ماتيب أقرب للمشاركة، لست متأكدًا ولكنني آمل ذلك، بالتأكيد سيمون مينيوليه سيلعب، يمكنني أن أكتب كتابًا عن الأشياء الجيدة التي يمكن أن أقولها عنه”.

وأردف: “يجب علينا إجراء تغييرات خاصة أننا مررنا بفترة مكثفة، لا أعرف كم عدد التغييرات، ولكن علينا أن نفعل ذلك، ليس هناك فرصة لأي شيء آخر”.

ويفكر كلوب في ضم المدافع الشاب كي جانا هوفر، صاحب الـ16 عامًا، ليكون مع الفريق في مباراته يوم غدٍ الإثنين أمام وولفرهامبتون، وقال: “إنه أحد اللاعبين من أجل المستقبل، لكنني لا أعرف ما سنفعله معه في المباراة”.