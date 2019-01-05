آرسنال يعبر بلاكبول ويتأهل لدور الـ32 في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

حقق فريق آرسنال فوزًا ثمينًا على مضيفه بلاكبول، بثلاثة أهداف دون ردٍ، اليوم السبت، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل إلى دور الـ32 من البطولة.

وأحرز أهداف آرسنال كل من جوزيف ويلوك هدفين في الدقيقتين 11 و37، بينما سجل أليكس أيوبي الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وسدَّد رامسي تصويبة صاروخية في القائم الأيسر لبلاكبول، من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 11، لترتد أمام المرمى ويسددها ويلوك برأسية يسكنها الشباك، ويسجل الهدف الأول للغانرز.

بلاكبول 0 × 3 آرسنال | أهداف المباراة تااااابع لـ @Grp_moo5a10 pic.twitter.com/qLLzsCAVrs — #grp_moo5a10 (@grp_moo5a3) January 5, 2019

وأحرز ويلوك الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 37، حيث وصلت كرة طولية إلى أيوبي الذي مررها إلى كارل جينكنسون في الناحية اليمنى، ونفذ الأخير كرة عرضية إلى أقصى اليسار قابلها ويلوك ووضعها في الشباك.

وعاد الغانرز ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 82، بعد تسديدة من رامسي تصدى لها الحارس وارتدت إلى أيوبي الذي أسكنها الشباك.