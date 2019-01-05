مباراة آرسنال وبلاكبول.. مشجع غاضب يتسلق حافلة “الغانرز” (فيديو)

صعد أحد مشجعي بلاكبول أعلى حافلة فريق آرسنال قبل لقاء الفريقين في دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، ما أخَّر وصول فريق المدير الفني الإسباني أوناي إيمري إلى ملعب المباراة.

وجلس المشجع المجهول أعلى الحافلة السوداء والتي كانت متوقفة أمام فندق ماريوت في بريستون، حيث كان يقيم المدفعجية قبل مواجهة بلاكبول على ملعبه.

واضطُر نادي آرسنال لإبلاغ الشرطة التي حضرت للمكان من أجل إقناع المشجع الغاضب بالنزول من أعلى الحافلة حتى تتحرك، لكن دون جدوى.

وفي نهاية الأمر اضطُر الفريق اللندني لانتظار وصول حافلة أخرى أقلت الفريق إلى ملعب المباراة التي حسمها آرسنال بالفوز بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى دور الـ32.

وقالت صحيفة “ديلي ميل”، إن المشجع الغاضب لجأ إلى الصعود أعلى الحافلة لإيصال احتجاجات الجماهير ضد مالك النادي إلى وسائل الإعلام المختلفة، وبالفعل صوَّر الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم آرسنال، المشجع وهو أعلى الحافلة ونشر الفيديو على حسابه في إنستغرام.

واجتاحت جماهير بلاكبول الملعب في عدة مناسبات، من بينها خلال مباراة هدرسفيلد تاون العام 2015 ما أدى إلى فرض غرامة مالية كبرى على النادي.

وتكرر الأمر في اليوم الأول من العام الحالي خلال الخسارة أمام سندرلاند في دوري الدرجة الأولى، حيث اجتاحت الجماهير أرضية الملعب، لذلك فطن مالك النادي وأبلغ الشرطة من احتمالية تكرار الأمر أمام آرسنال.