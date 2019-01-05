مباراة مانشستر يونايتد وريدينغ.. سولشاير غير معجب بأداء فريقه رغم الفوز في كأس إنجلترا

قدم مانشستر يونايتد أقل أداء منذ تولي أولي جونار سولشاير المسؤولية بشكل مؤقت، إذ منح المدرب النرويجي العديد من البدلاء فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية في الفوز على ريدينغ في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت.

واستغل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، في أول ظهور في التشكيلة الأساسية مع سولشاير، الفرصة وأحرز هدف يونايتد الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بعدما افتتح خوان ماتا التسجيل من ركلة جزاء.

لكن مع إدخال تسعة تغييرات على التشكيلة التي فازت على نيوكاسل يونايتد الأسبوع الماضي وهو الانتصار الرابع على التوالي في الدوري منذ تولي سولشاير المسؤولية عقب إقالة جوزيه مورينيو، قدم يونايتد أداء متواضعًا ضد الفريق المنتمي للدرجة الثانية.

وقال سولشاير، الذي عادل رقم مات بازبي بالفوز في أول خمس مباريات ليونايتد تحت قيادته: “لا يمكن أن نطلب أكثر من بلوغ الدور التالي لكن الأداء لم يكن الأفضل.

“المنافس سيطر على أول خمس دقائق ولم نعثر على إيقاعنا، لكننا أدخلنا تسعة تغييرات وهذه التشكيلة لم تلعب سويًا؛ لذا جعلت الأمور صعبة على اللاعبين”.

وأضاف: “لكننا أحرزنا هدفين وعبرنا إلى الدور التالي”.

ونجح إحياء يونايتد مع سولشار في تقليص الفارق إلى ست نقاط مع تشيلسي صاحب المركز الرابع في الدوري.

لكن سولشاير أوضح أن فريقه يجب أن يكون أكثر فعالية عندما يحل ضيفًا على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث في إستاد ويمبلي الأسبوع المقبل، وهو أصعب اختبار منذ توليه المسؤولية.

وأبلغ سولشاير الصحفيين: “قدمنا أداء أفضل كثيرًا في الماضي، لكن لا يمكن أن تطلب أداء استعراضيًا في كل مرة، وبالتغييرات التي قمت بها لا يمكن أن نلعب بالإيقاع والسلاسة المتوقعين.

“أمامنا عدة أيام للتعافي ثم التدرب بقوة لأننا نعلم أننا لو كررنا هذا الأداء في إستاد ويمبلي ضد توتنهام، لن نعود بشباك نظيفة أو أي نقطة”.

ويأمل سولشاير أن يكون التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي مثل لوكاكو شارك في التشكيلة الأساسية تحت قيادته لأول مرة، متاحًا بعدما خرج في الدقيقة 64؛ بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

وأضاف: “أتمنى ألا تكون إصابة سيئة، إنها العضلة الخلفية ذاتها التي تعرض لإصابة فيها من قبل لكننا سنرى، أتمنى أن يكون جاهزًا للأسبوع المقبل”.