تشيلسي يهزم نوتينغهام فورست ويتأهل لدور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق تشيلسي اليوم السبت، إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بتغلبه على ضيفه نوتينغهام فورست في دور الـ64 للبطولة المحلية.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بادر تشيلسي بالتسجيل في الدقيقة 49 عن طريق الإسباني ألفارو موراتا.

ومع حلول الدقيقة 59 أضاف موراتا الهدف الثاني له ولفريقه، ليخرج البلوز فائزين باللقاء.

ودّع الإسباني سيسيك فابريغاس ملعب ستامفورد بريدغ معقل نادي تشيلسي، وقرر ساري المدير الفني منح اللاعب شارة القيادة، تكريمًا لصانع الألعاب الإسباني، قبل رحيله المنتظر إلى موناكو الفرنسي هذا الشهر.

وانضم صاحب الـ31 عامًا إلى تشيلسي قادمًا من برشلونة بمبلغ 33 مليون يورو.