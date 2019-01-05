مانشستر سيتي يحصن صفقة انتقال إبراهيم دياز إلى ريال مدريد من جاره اللدود

ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، أن نادي مانشستر سيتي وضع بندًا في عقد انتقال لاعبه الإسباني الشاب إبراهيم دياز، يصعب على ريال مدريد بيعه إلى مانشستر يونايتد في المستقبل.

ويستعد النجم الشاب، البالغ 19 عامًا، للانتقال رسميًا، في الأيام المقبلة، إلى ريال مدريد مقابل 15 مليون يورو و5 ملايين يورو كمتغيرات، الذي فضل الفريق الإسباني دفعها مبكرًا؛ لإنهاء الصفقة في الشتاء، رغم كون اللاعب ينتهي عقده في الصيف.

وحسب الصحيفة الإنجليزية، فمانشستر سيتي فرض على ريال مدريد وضع بند يمنحه 40% حال قرر بيعه لفريق مانشستر يونايتد في المستقبل، فيما يكتفي بـ15% حال بيعه لفريق آخر.

وفضل مانشستر سيتي بيع إبراهيم دياز لريال مدريد؛ في ظل رغبة اللاعب في العودة لإسبانيا وعدم الاتفاق على تمديد عقده الذي سينتهي الصيف المقبل.

وسينتقل دياز إلى ريال مدريد بعقد يمتد لـ6 سنوات، مقابل 15 مليون يورو، دون الكشف عن الراتب السنوي الذي سيحصل عليه اللاعب الإسباني.

وسيحصل اللاعب على القميص رقم 21، الذي كان يرتديه الإسباني بورخا مايوال قبل انتقاله إلى ليفانتي على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.