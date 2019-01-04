الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقًا حول لاعب دولي تناول الكوكايين

ذكرت صحيفة “ذا صن” أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيقًا حول خبر نشرته، يتعلق بطرد لاعب دولي إنجليزي من ملهى ليلي أثناء حفلات أعياد الميلاد، بسبب استعماله الكوكايين.

وكانت الصحيفة قد أشارت لكون أحد اللاعبين كان في سهرة خاصة في أعياد الميلاد، واستعمل الكوكايين في دورات المياه، بالإضافة لشربه الكحول؛ ما جعله يفقد توازنه.

وحسب الصحيفة فأحد المدربين قدم بعد نصف ساعة ليضع اللاعب في سيارة أجرة ويرسله إلى منزله، وكان غاضبًا من تصرفه.

وقال مصدر من الفريق للصحيفة: “لم يكن حفلًا خاصًا بالفريق، شرب بعض الكؤوس بعد اللقاء وعدة مسؤولين ولاعبين كانوا حاضرين، أحد اللاعبين شاهده يأخذ سطرًا من الكوكايين في دورة المياه.”

ويواجه كل لاعب في إنجلترا ثبت استعماله مواد محظورة التوقيف لمدة سنتين، ويبقى الكوكايين في عينة الدم 48 ساعة وفي عينات البول 4 أيام.

وقالت الصحيفة إن لجنة المنشطات في الاتحاد الإنجليزي توصلت بعينات من اللاعب بعد يوم من الحادث الذي صدم الكثير داخل فريقه.

وأجرى الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي 5 ألاف فحص للمنشطات من بينها 1923 ضمن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.