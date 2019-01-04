مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول.. السيتيزنز يظهر قدرته على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

أظهر مانشستر سيتي خلال فوزه 2/1 على ليفربول، أمس الخميس، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنه يستطيع بجانب شهرته بإمكاناته الفنية وأسلوبه المعتمد على التمريرات القتال بقوة مثل الآخرين عندما يكون هناك الكثير على المحك.

ومهّد وجود القائد فينسن كومباني الذي قيّدت الإصابة مشاركاته في الموسم الحالي الطريق أمام مانشستر سيتي الذي نجح في مجاراة ليفربول في المجهود والشراسة طيلة المباراة المثيرة.

لكن بينما عُرف عن كومباني أنه مقاتل وقائد أظهر آخرون أنهم أكثر من مجرد لاعبين يمررون الكرة بشكل رائع.

وأزعج لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، الذي قدّم مساهمة كبير هذا الموسم بتمريراته المتقنة ومراوغاته الرائعة، خط دفاع ليفربول باستمرار.

ولم يشعر رحيم سترلينغ، الذي تسببت سرعته في مشاكل لدفاع ليفربول، بالإرهاق من العودة للدفاع والحد من خطورة أندرو روبرتسون الظهير الأيسر لمتصدر الدوري.

وبالتأكيد كان البرازيلي فرناندينيو، الذي وضح تأثير غيابه على خروج مانشستر سيتي بنتائج سيئة في الفترة الأخيرة، بمثابة صخرة في خط الوسط بقطع الكرات في الوقت المناسب وقوته البدنية وقدرته على إيقاف هجمات ليفربول المرتدة.

ومن شاهدوا لاعبي مانشستر سيتي بعد الإحماء وقبل نزول أرض الملعب لم يشعروا بمفاجأة من الأسلوب الشرس الذي قدّمه.

وصرخ لاعبو المدرب بيب غوارديولا في أنفسهم وكانوا جاهزين تمامًا للمواجهة.

وقال كومباني: “الأمر جاء من شجاعتنا ورغبة لا يمكن وصفها. نتحول إلى فريق أفضل عندما نلعب بمشاعر”.

“أنا سعيد للغاية بالأداء المذهل الذي قدّمناه ضد فريق شرس وقوي من الناحية البدنية ونجحنا في مجاراته إن لم يكن أكثر من ذلك”.

وأضاف “اللاعب رقم 12 كان أكثر من مجرد الجماهير فهي الرغبة وشيء بداخلك لا يمكن وصفه وظهر ذلك وجعلتنا فريقًا أفضل”.

درجة أعلى

ولو كان هناك أي لاعب رفعته هذه المشاعر إلى درجة أعلى من المنافسة فهو برناردو سيلفا ومساهمته التي تحدث عنها مدربه.

وقال غوارديولا: “فعل كل شيء. تفوق في كل المواجهات. كان الأقل حجمًا. أظهر أن الأمر ليس مهمًا في لعب كرة القدم ويجب أن تقدّم أداءً جيدًا. بالتأكيد أتمنى الحصول على لاعبين أصحاب طول قامة أو قوة بدنية لكن برناردو كان مذهلًا”.

وأضاف في إشارة إلى ملاحقة اللاعب البرتغالي لمدافع ليفربول طويل القامة “مرت فترة طويلة منذ أن شاهدت أداءً مثل الذي قدّمه في كل شيء. كان متقنًا وذكيًا وكافح ضد (فيرجيل) فان ديك”.

وأظهر سيرجيو أغويرو، الذي افتتح التسجيل بتسديدة مذهلة، الرغبة في التنقل بين دفاع ليفربول للبحث عن مساحات وإزعاج دفاع ليفربول إذ حاول فريق المدرب يورغن كلوب نقل الهجمة من الخلف.

ورفض غوارديولا الحديث عن أن فريقه اعتمد على أسلوب لعب مباشر أكثر في المباراة المهمة لكنه اعترف أن هذا المستوى من الحماس هو ما يحتاجه مانشستر سيتي للنجاح على المستوى المحلي أو في أوروبا.

وقال: “كل الفضل للاعبين المذهلين. هذا ما يجب تقديمه في دوري أبطال أوروبا. كنا تحت ضغط هائل لكننا لم نكن خائفين أو منزعجين”