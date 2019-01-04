مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول.. بيب غوارديولا يفلت من الطرد وكلوب يستغرب عدم طرد كومباني (صور)

أفلت الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من الطرد في الدقائق الأخيرة من مباراة القمة التي جمعت ناديه أمام ليفربول بعد احتجاجه القوي على التحكيم بسبب عدم منح فريقه ركلة حرة، ضد المهاجم البرازيلي روبيرو فيرمينيو.

وألقى غوارديولا بسترته التي كان يحملها على الأرض وتوجه نحو الحكم الرابع مارتين إيتكنسون الذي حاول تهدئته ثم دخل في نقاش مع حكم المباراة أنتوني تايلور الذي تدخل ليفرض على المدرب الإسباني الهدوء والعودة لمكانه.

وبحسب صحيفة “صن”، فإن بيب غوارديولا كان محظوظًا بعدم طرده في المباراة التي شهدت فوز فريقه 2/1 وتقليص الفارق إلى 4 نقاط عن المتصدر ليفربول.

وقال غوارديولا بعد المباراة: “ليفربول لم يتلق أهدافًا لكننا سجلنا في مرماهم هدفين، لعبنا بشجاعة وتحكمنا في الكرة وكنا شرسين في الهجوم، هم يملكون لاعبين سريعين ويشكلون الخطورة ويدافعون بطريقة رائعة”.

وأضاف المدرب الإسباني: “لو خسرنا اليوم كان كل شيء سينتهي سيصبح صعبًا اللحاق بهم، حاليًا ليفربول متصدر بفارق 4 نقاط، يجب علينا أن نقاتل كثيرًا لكن الفوز يعطينا الثقة”.

وأكد غوارديولا أن الصراع قوي في الدوري الإنجليزي الممتاز وقال: “لا أتذكر دوريًا أقوى، هناك العديد من المرشحين وكل مباراة بمثابة نهائي”.

قول كان على استعداد لدفع أي شيء للتفوق بأربع نقاط على سيتي

من بيتر هول

من جهته يرى يورغن كلوب مدرب ليفربول أن تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي رغم الهزيمة أمامه 1/2، ما زال أمرًا مذهلًا نظرًا لافتقار فريقه لخبرة الفوز بالألقاب.

ووصف كثيرون المباراة في مانشستر أنها ربما تكون حاسمة في صراع المنافسة على اللقب إذ كان فوز ليفربول سيمنحه التفوق بفارق 10 نقاط قبل 17 مباراة من النهاية وبعد انتهاء مواجهتيه ضد مانشستر سيتي.

لكن هدفين من سيرجيو أغويرو وليروي ساني وفيما بينهما أدرك روبرتو فيرمينو التعادل منحا مانشستر سيتي الفوز وتوقف سجل ليفربول الخالي من الهزيمة في الدوري وتقلص الفارق إلى 4 نقاط.

وقال كلوب: “أؤمن في هذه المجموعة من اللاعبين أكثر مما تتخيلوا. كنت على استعداد لدفع أي مبلغ من المال لو أبلغني أي شخص أنني بعد المباراتين ضد مانشستر سيتي سأتفوق عليه بـ 4 نقاط. كنت أعتقد أن هذا ليس ممكنًا”.

“لو فزنا باللقب في 5 من آخر عشرة مواسم لكان الأمر مختلفًا. لا نملك هذه الخبرة. ما زلنا في موقف جيد وأنا سعيد للغاية”.

وأضاف “كنت أعلم أن مانشستر سيتي يستطيع الفوز علينا وهذا ليس أمرًا جديدًا. فاز علينا 5/0 في الموسم الماضي. الأمر لا يتعلق بالتفوق النفسي لطرف أو لآخر. لم نكن محظوظين فقط”.

ولم يكن كلوب سعيدًا بقرار حصول فينسن كومباني مدافع مانشستر سيتي على إنذار فقط بعد التدخل العنيف ضد محمد صلاح.

وتابع “أحببت (كومباني) منذ أن كان في هامبورغ. لكن هذه المواقف تحدث. لاعب يتدخل ويخاطر. لو كان محمد (صلاح) على الأرض وليس في وضع القفز فكلنا نعلم ما الذي كان سيحدث. محمد كان سيذهب باتجاه المرمى ولا ألقي باللوم على أحد”.

وأضاف “عندما كنا هنا في الموسم الماضي طُرد (ساديو ماني) ولم يعترض أحد على الأمر. نعم اللعبة كانت طردًا لكن هل أراد ذلك؟ هل رأه؟ كومباني رأى صلاح وضربه ويمكن لكل شخص أن يوضح رأيه”.