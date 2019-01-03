مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. جماهير “الريدز” تحول كومباني إلى راموس جديد

صبت جماهير ليفربول غضبها على فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي بعد تعمد تدخله بخشونة ضد النجم المصري محمد صلاح بل وسبه أيضا.

ويبدو أن كومباني تحول بالنسبة لجماهير ليفربول ومصر والعالم العربي على السواء إلى سيرجيو راموس جديد بعدما تعمد قائد ريال مدريد إصابة صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في كييف.

وتدخل المدافع البلجيكي بقوة على قدم صلاح في الشوط الأول من مباراة سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي ليحصل على بطاقة صفراء من حسن حظه نظرا قوة الضربة.

لكن كومباني الذي أفلت من البطاقة الحمراء لم يكتف بذلك بل سب صلاح الذي كان واقعا على الأرض من أثر الاحتحاك.

إذ تمتم كومبابي ببعض الكلمات بينما كان صلاح على الأرض وهو في طريقه للابتعاد عن مكان الواقعة بعد حصوله على البطاقة الصفراء.

وتوقفت جماهير ليفربول عند هذه الواقعة وسعت لقراءة شفاه كومباني في هذه اللحظات وتأكدت أنه كان يسب صلاح بعبارة مسيئة حسبما قال بعضهم عبر تويتر.

وقال أحدهم عبر تويتر “بالتأكيد قال كومباني لصلاح انهض يا لك من ****” ، وقال اخر “عندما اقترب كومباني من صلاح قال له بوضوح “انهض يا ***. ما فعله يستحق بطاقة حمراء”.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه النجم الكبير غاري لينكر المحلل في إحدى القنوات الفضائية الإنجليزية عبر تويتر “كومباني كان محظوظا لعدم حصوله على بطاقة حمراء”.