ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيل أغويرو وفيرمينو وساني بمباراة ليفربول ومانشستر سيتي (صورة)

بادر النجم الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أغويرو بالتسجيل لمانشستر سيتي في ليواصل هوايته في هز شباك ليفربول بتسجيله هدفه السابع في مبارياته السبع الأخيرة على ملعب الاتحاد معقل سيتي أمام الفريق الأحمر، في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين للمسابقة.

لكن المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 64.

وأحرز المهاجم الألماني الشاب ليروي ساني هدف الفوز لسيتي في الدقيقة 72، ليوقف قطار انتصارات ليفربول في المسابقة، التي استمرت في مبارياته الثماني الأخيرة.

وأشعل مانشستر سيتي صراع المنافسة على قمة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً مثيراً 2-1 على ضيفه ليفربول اليوم الخميس

وارتفع رصيد سيتي (حامل اللقب) إلى 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف ليفربول (المتصدر)، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.

ويتصدر الغابوني أوباميانغ وهاري كين ترتيب الهدافين برصيد 14 لهما في بطولة الدوري، ليتخطى الثنائي رقم محمد صلاح، هداف ليفربول، الذي سجل 13 هدفًا.

وفيما يلي جول هدافي الدوري الإنجليزي كاملًا: