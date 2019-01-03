ميدو يثير غضب جماهير ليفربول بسبب محمد صلاح

هاجمت جماهير ليفربول النجم المصري السابق أحمد حسام (ميدو)، عقب تصريحاته بشأن ضرورة رحيل مواطنه محمد صلاح عن الفريق بنهاية الموسم، في حال تلقيه عرضًا من قطبي الكرة الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

وعاد صلاح إلى مستواه بعد بداية بطيئة الموسم الجاري، حيث سجل 13 هدفًا في آخر 16 مباراة. ويعتقد مواطنه ميدو في حديثه لـCNN Sport أن المستوى الأخير له قد يشهد ظهور فرق مثل ريـال مدريد وبرشلونة لاستدعائه ضمن صفوفهما.

وأضاف للشبكة التلفزيونية الأمريكية: “أنت لا تعرف أبدًا ما سيحدث في كرة القدم. إذا جاء برشلونة أو ريال مدريد من أجلك فستميل رأسك، جميع اللاعبين على هذا النحو، برشلونة وريـال مدريد مختلفان، لا إهانة لليفربول، أعتقد أن برشلونة وريـال مدريد كانا ينتظران رؤية كيف سيفعل صلاح هذا الموسم، فهم لا يشترون لاعبين بعد موسم واحد جيد أو كبير”.

وتابع: “أعتقد أنه إذا سجل صلاح 25 هدفًا، فإنهم سيأتون له وسيكون من الصعب على ليفربول الاحتفاظ به”، مضيفًا: “أعتقد أن صلاح هو أعظم لاعب مصري”.

لكن هذه التصريحات لم تعجب جماهير ليفربول التي صبت غضبها على مهاجم توتنهام هوتسبير وميدلسبره السابق، حيث هاجمت ميدو عبر تويتر، حسبما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، إذ قال أحدهم: “صلاح يعرف أن العشب ليس أكثر خضرة دائمًا بعيدًا عن ليفربول، وإنه سعيد في أنفيلد”.

وأضاف آخر: “ميدو نفسه قال إن صلاح لن ينجح بالرحيل عن روما”. بينما أضاف آخر: “ماذا يعتقدون أننا أكاديمية برشلونة؟”

وتابع مشجع جديد: “صلاح محبوب ولاعب مهم لدينا. لن نبيعه، لا يرغب في الرحيل!”.