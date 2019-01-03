القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل نادي ليفربول ضيفًا على منافسه مانشستر سيتي، على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز..

وتنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على قناة beIN SPORTS HD 2.

وتقام المباراة، اليوم الخميس، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة..

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، ولم يخسر أي مباراة من 20 جولة، في حين يملك مانشستر سيتي 47 نقطة، في المركز الثاني، وقد تلقى 3 خسائر.

وكان الفريقان تعادلا سلبيًا، في أكتوبر الماضي، على ملعب أنفيلد.

وفي الموسم الماضي تقابل الفريقان 4 مرات، فاز مانشستر سيتي 5/0 في الدوري ذهابًا، وخسر 3/4 إيابًا، وفي دوري أبطال أوروبا فاز ليفربول 3/0 و2/1 ذهابًا وإيابًا.