محمد صلاح يتفوق على رياض محرز قبل مباراة مانشستر سيتي وليفربول

سيكون عشاق كرة القدم الإنجليزية، والعالمية على حد سواء، على موعد مساء اليوم الخميس، مع لقاء مانشستر سيتي وليفربول، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، على ملعب الاتحاد.

ويدخل ليفربول المباراة متصدراً الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب.

وبعيداً عن المواجهة التكتيكية المنتظرة بين اثنين من كبار مدربي كرة القدم في العالم، الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي، والألماني يورغن كلوب، مدرب الريدز، فسوف تكون هناك موقعة أخرى ساخنة بين اثنين من أفضل اللاعبين الأفارقة والعرب على الإطلاق، المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

ويرصد موقع “إرم نيوز” أبرز أرقام النجمين العربيين قبل مباراة اليوم، التي ستكون حاسمة في رسم خريطة المنافسة على الدوري الإنجليزي.

رياض محرز

شارك النجم الدولي الجزائري، واللاعب السابق لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، في 28 مباراة رفقة السيتي هذا الموسم، 19 في الدوري الإنجليزي، و5 في دوري أبطال أوروبا، و3 مباريات في كأس الرابطة الإنجليزية، ومباراة الدرع الخيري التي تقام بين بطلي الدوري والكأس قبل بداية الموسم.

وأحرز محرز 7 أهداف في المباريات التي شارك فيها، 5 في البريمييرليغ، وهدف في دوري الأبطال، وآخر في كأس الرابطة، وصنع 6 أهداف أخرى، بمعدل 2 في الدوري، و4 بالتشامبيونزليغ.

وتبلغ القيمة السوقية لرياض محرز، البالغ من العمر 27 عامًا، الآن 60 مليون يورو، بحسب تقدير موقع “ترانسفير ماركت”.

محمد صلاح

شارك محمد صلاح، نجم روما الإيطالي السابق، المنضم إلى ليفربول مطلع الموسم الماضي، في 27 مباراة هذا الموسم رفقة الريدز، في البرميييرليغ ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة.

أحرز صلاح 16 هدفًا، بمعدل 13 في الدوري الإنجليزي، و3 في دوري أبطال أوروبا، وصنع 8 أهداف جميعها في البريمييرليغ.

وتبلغ قيمة محمد صلاح السوقية 150 مليون يورو، بحسب تقدير موقع “ترانسفير ماركت”.