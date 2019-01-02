سولسكاير يحقق رقمًا قياسًا بعد فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

واصل أولي غونار سولسكاير بدايته المثالية مع مانشستر يونايتد بعدما أحرز روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد هدفين في الفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد باستاد سانت جيمس بارك اليوم الأربعاء ليحقق المدرب المؤقت فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ توليه المسؤولية.

ولم يسبق لأي مدرب سوى مات بازبي، الذي انتصر في أول خمس مباريات مع يونايتد في 1946، أن بدأ مسيرته مع يونايتد بالفوز في أول أربع مواجهات متتالية.

وفي ليلة صعبة للمدرب النرويجي أمام نيوكاسل العنيد كانت تغييراته في الشوط الثاني هي من قادت يونايتد للفوز عندما هز لوكاكو الشباك من أول لمسة له في المباراة في الدقيقة 64.

وبعد مشاركته على الفور تابع المهاجم البلجيكي ركلة حرة من راشفورد ارتدت من الحارس مارتن دوبرافكا.

وضاعف راشفورد الفارق بعد هجمة مرتدة أعاد فيها لوكاكو الكرة إلى أليكسيس سانشيز ليصل يونايتد صاحب المركز السادس إلى 14 هدفًا منذ تولي سولشار المسؤولية.