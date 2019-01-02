مانشستر يونايتد يواصل الانطلاق مع سولسكاير ويتخطى نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل مانشستر يونايتد مسيرة الانتصارات مع النرويجي أولي غونار سولسكاير وحقق الفوز الرابع على التوالي بتغلبه على مستضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في إطار المرحلة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول من المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتمكن الفريق الضيف من التقدم بهدفين في الشوط الثاني عن طريق البديل روميلو لوكاكو في الدقيقة 64 ثم ماركوس راشفورد في الدقيقة 80.

وعزز يونايتد موقعه في المركز السادس برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط خلف آرسنال الخامس، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

الدوري الانجليزي | نيوكاسل 0 × 1 مانشستر يونايتد | هدف اول مانشستر يونايتد لوكاكو HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/Kc8xO3DkXo — تعرفون فهد ؟ (@Clo4044) ٢ يناير ٢٠١٩

الدوري الانجليزي | نيوكاسل 0 × 2 مانشستر يونايتد | هدف الثاني مانشستر يونايتد راشفورد مرتدة جميلة ???????????????????????? الهدف من بداية الهجمة HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/SkM2k4KrJe — تعرفون فهد ؟ (@Clo4044) ٢ يناير ٢٠١٩

وفي الجولة نفسها فرض ساوثامبتون التعادل بدون أهداف على مستضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

انطلق حارس الفريق الزائر أنجوس جون بشكل رائع في مشاركته الأولى خلال مواجهة باهتة في ستامفورد بريدج، حيث أنقذ الحارس البالغ عمره 22 عاما عدة محاولات ليمنح الفريق المتعثر نقطة وترك تشيلسي في المركز الرابع بفارق عشر نقاط خلف المتصدر ليفربول.

وكما كان متوقعًا سيطر تشيلسي على الكرة وأتيحت لهدافه إيدن هازارد أخطر الفرص في الشوط الأول لكن جون منع اللاعب البلجيكي من التسجيل في الدقيقة 34.

وبدأ ساوثامبتون الشوط الثاني بعزيمة أكبر واختبر ستوارت أرمسترونج حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا للمرة الأولى لكن الحارس الاسباني أبعد الخطر.

ومنع جون فرصة أخرى من هازارد في الدقيقة 56 بتصد رائع بعد أن تلاعب هازارد بدفاع ساوثامبتون.

وسدد الفارو موراتا في الشباك الجانبية في الدقيقة 70 لكنه كان في موقف تسلل وأبعد جون محاولة أخرى من المهاجم الاسباني بعد ثماني دقائق.