أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل.. 2/0 للشياطين الحُمر(فيديو)

تقدم البديل لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد بهدف لصالح فريقه في شباك نيوكاسل في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن أول لحظة للمهاجم البديل لمس الكرة التي سقطت من أيدي حارس نيوكاسل، وأودع الكرة محرزًا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 63.

الدوري الإنجليزي | نيوكاسل 0 × 1 مانشستر يونايتد | هدف أول مانشستر يونايتد لوكاكو HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/Kc8xO3DkXo — تعرفون فهد ؟ (@Clo4044) ٢ يناير ٢٠١٩

ومع حلول الدقيقة 80 عزَّز لوكاكو تقدم مانشستر بالهدف الثاني بعد أن تلقى تمرير بينية من سانشيرز، وانفرد بالحارس وأودع الكرة في الشباك.

الدوري الإنجليزي | نيوكاسل 0 × 2 مانشستر يونايتد | الهدف الثاني مانشستر يونايتد راشفورد مرتدة جميلة ???????????????????????? الهدف من بداية الهجمة HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/SkM2k4KrJe — تعرفون فهد ؟ (@Clo4044) ٢ يناير ٢٠١٩

ودخل مانشستر يونايتد المباراة منتشيًا بـ3 انتصارات متتالية على حساب كارديف، وهدرسفيلد، وبورنموث، منذ تعيين أولى غونار سولشاير مديرًا فنيًّا عقب إقالة مورينيو.

وارتقى مانشستر يونايتد للمركز السادس برصيد 35 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز الـ 15 برصيد 18 نقطة.