مانشستر سيتي ضد ليفربول.. تصريحات “متوازنة” متبادلة بين مدربي الفريقين

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عشية المواجهة المرتقبة لفريقه أمام ليفربول أن “مباراة الخميس ستكون فرصة كبيرة من أجل تقليص فارق النقاط السبع، التي تفصل بين الفريقين في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم”.

وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحافي إن “الحقيقة واضحة، نحن على بعد سبع نقاط (من ليفربول المتصدر)، وهذه فرصة كبيرة بالنسبة لنا من أجل تقليص الفارق”.

وتابع:”يتساءل أناس كثيرون ماذا سيحدث إذا خسرنا.. سنحاول بذل قصارى جهدنا، والمنافسة من أجل لقب البريميرليغ بأقصى قدر ممكن”.

وخلال آخر أربع مباريات رسمية بين فريقي غوارديولا ويورغن كلوب، مدرب ليفربول، حافظ رجال المدرب الألماني على عدم تعرضهم للهزيمة، بواقع 3 انتصارات وتعادل، بما في ذلك الدور الإقصائي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة ذهاب هذا الموسم في البريمير ليغ، انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين ليفربول وسيتي على ملعب آنفيلد.

وفي هذا الصدد، قال غوارديولا:”لا أعتقد أن ما حدث في الماضي سيؤثر على المستقبل، إنه ليفربول الذي يعد إلى جانب يونايتد أفضل فرق في تاريخ إنجلترا”.

ومن المقرر أن تقام المباراة المرتقبة بين ليفربول وسيتي على ملعب الاتحاد غدًا الخميس.

ويتطلع ليفربول إلى تعزيز وجوده في صدارة الترتيب، بينما يبلغ رصيده حاليًا 54 نقطة، في حين يستهدف سيتي، المتحصن في المركز الثالث، بواقع 47 نقطة، اختطاف الوصافة من توتنهام، الذي يحل ثانيًا بواقع 48 نقطة.

على الجانب الآخر ردَّ المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، على نظيره في مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، الذي قال إن “الريدز” هو الفريق الأفضل في أوروبا، حيث قال إن ألمان سيتي، بحسب رأيه، “الفريق الأفضل في العالم”.

وأوضح كلوب خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة التي يحتضنها ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الـ21 من “البريميير ليغ”: “المباراة ستكون صعبة للغاية، إنه (يقصد السيتي) فريق قوي جدًا، ولديه مدرب مذهل، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة كما فعلنا في مباريات أخرى، وبالنسبة لي، إنه الفريق الأفضل في العالم، وهذا هو رأيي”.

وأشار المدرب الألماني إلى أنه يتوقع مشاركة لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، على الرغم من عدم تأكيد غوارديولا لهذا الأمر.

وقال في هذا الصدد:”هو لاعب رائع، وخسارة لاعب بقدراته تعد ضربة قاسية، وهو من لاعبي الطراز العالمي، وأتمنى عودته وعدم إصابته مجددًا، وكل شخص محب لكرة القدم يجب أن يعشق (دي بروين)”.

وأكد “كلوب” أن لاعب الوسط المخضرم جيمس ميلنر سيكون جاهزًا لمباراة يوم غدٍ، وذلك بعد أن غاب عن مباراتي نيوكاسل وآرسنال بسبب إصابة عضلية.