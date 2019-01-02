رغم فشله في برشلونة.. إيفرتون لا يزال يطارد مالكوم

لا يزال إيفرتون يأمل في التعاقد مع البرازيلي مالكوم، الذي خطفه برشلونة من روما في اللحظات الأخيرة الصيف الماضي، بعدما كان قريبًا من نادي العاصمة الإيطالي.

لكن مع مرور نحو ستة شهور لم يظهر مالكوم بالشكل المتوقع، ما دفع إيفرتون لتكرار رغبته في التعاقد مع اللاعب الذي عرض عليه النادي الإنجليزي 35 مليون يورو، ليفضل برشلونة الذي دفع 41 مليون يورو.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن غياب مالكوم عن المباريات، حيث خاض خمس مباريات فقط في الليغا بمجموع 97 دقيقة، يجعل إيفرتون قريبًا من ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانتشرت خلال الأسابيع الأخيرة أحاديث بشأن رحيل اللاعب البرازيلي، سواء إلى إيفرتون أو الانتقال للصين، رغم رغبة اللاعب في البقاء بالنادي الكتالوني على الأقل حتى الصيف المقبل.

ويأمل مالكوم في الحصول على فرصته كاملة والتأكد مما إذا كان المدير الفني للفريق ارنستو فالفيردي سيثق في قدراته أكثر، وسيعيد تقييمه بعد انتهاء الموسم الحالي 2018/2019.