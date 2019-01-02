مانشستر سيتي ضد ليفربول.. هل يغير غوارديولا فلسفته لمواجهة كلوب؟

قال سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي إن ناديه يجب أن يحتفظ بالثقة في أسلوب لعبه لتخطي سلسلة النتائج المتواضعة التي جعلته في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل أن يخوض مواجهة من العيار الثقيل ضد المتصدر ليفربول غدًا الخميس.

ودمج سيتي الضغط العالي بفلسفة الاستحواذ ليحقق اللقب في الموسم الماضي لكن المدرب بيب غوارديولا واجه عثرات هذا الموسم وخسر ثلاث مرات في آخر خمس مباريات.

واستغل ليفربول تعثر سيتي لينفرد بالصدارة بفارق ست نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني، لكن أجويرو يؤمن بضرورة التمسك بنفس الأسلوب الذي قادهم للنجاح في السابق.

وقال مهاجم الأرجنتين لموقع ناديه على الإنترنت “يجب أن نركز في مبارياتنا، نثق في أسلوبنا ونرى أنه الأكثر فاعلية لتحقيق الانتصارات”.

وأضاف بقوله: “هذه كرة قدم وأي شيء قد يحدث لكننا سنلعب بنفس طريقتنا لأنها كانت تؤتي بثمارها دائمًا”.