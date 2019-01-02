ساري مدرب تشيلسي يكشف عن احتياجات فريقه في الميركاتو الشتوي

قال ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، إن إصابة المهاجم أوليفييه جيرو في الكاحل لن تجبر النادي على نزول سوق الانتقالات ‭ ‬في يناير/ كانون الثاني؛ لكنه قد يفكر في التعاقد مع جناح.

ولم يتحدد بعد أي موعد لعودة جيرو عقب إصابته بالتواء في الكاحل أمام كريستال بالاس، مطلع الأسبوع.

ولا يزال ساري راضيًا عن خياراته الهجومية المتمثلة في ألفارو موراتا وإيدن هازارد.

وأبلغ ساري الصحافيين: “موراتا وهازارد يمكنهما اللعب في مركزه كما رأينا في المباريات الأخيرة”.

وتابع: “لذلك لا أعتقد أننا نحتاج إلى مهاجم آخر حاليًّا”.

لكن ساري يواجه صداعًا في الجناحين، إذ يغيب بيدرو وكالوم هودسون-أودوي؛ بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

ويعاني لاعب الوسط الدولي الإنجليزي متعدد المهارات روبن لوفتوس-تشيك أيضًا من مشكلة في الظهر، وتحوم شكوك بشأن لحاقه بمباراة تشيلسي على أرضه في الدوري مع ساوثهامبتون، اليوم الأربعاء.

وأضاف ساري: “نعاني من مشكلة في غياب بيدرو وهودسون-اودوي. لوفتوس تشيك لاعب وسط؛ لكن يمكنه اللعب في مركز الجناح.

“لدي خيارات في مركز المهاجم؛ لكن في الوقت الحالي ليس لدي خيارات بالنسبة للجناحين”.