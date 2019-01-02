روما وآرسنال يتنافسان للحصول على خدمات كيلور نافاس حارس ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن العروض التي يستعد العديد من الأندية لتقديمها للكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، الذي ألمح لاقتراب رحيله عن صفوف الفريق الملكي، بعد خروجه من حسابات مدربه سانتياغو سولاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت”، فإن بعض الأندية الأوروبية بدأت في إرسال العروض، للحصول على خدمات الحارس الكوستاريكي.

وأوضحت الصحيفة أن روما الإيطالي وآرسنال الإنجليزي، هما أبرز الأندية التي تريد التعاقد مع نافاس، مشيرة إلى أن آرسنال سيقدم عرضًا بقيمة 16 مليون يورو لضم حارس ريال مدريد.

وكان نافاس قد أثار جدلًا كبيرًا يتعلق بمستقبله، الإثنين الماضي، حيث نشر صورة مع جماهير ريال مدريد أثناء التدريبات، وعلق على الصورة قائلًا “شكرًا لكم على كل شيء”، مما فجر جدلًا حول إمكانية رحيله هذا الشتاء.

وبات البلجيكي تيبو كورتوا، الحارس الأول للفريق الملكي في عهد سولاري، بعدما كان المدرب السابق لوبيتيجي، ينفذ سياسة التناوب بين نافاس وكورتوا في بداية الموسم.