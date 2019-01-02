مواعيد أبرز مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إقامة 6 مباريات مهمة في إطار الجولة الـ21 للبريميرليغ.

وتجمع أول مباراة بين تشيلسي وساثهامبتون، وتنطلق الساعة 09:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة “beIN SPORTS HD 1” بتعليق حسن العيدروس.

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم محتلًا المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ17 برصيد 15 نقطة، وحقق البلوز انتصارين متتاليين على واتفورد ثم كريستال بالاس عقب الخسارة من ليستر سيتي.

وفي باقي مباريات اليوم يلتقي بورنموث مع واتفورد، وهدرسفيلد مع بيرنلي، ووست هام مع برايتون وولفرهامبتون مع كريستال بالاس، وتنطلق جميعها الساعة 09:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

ويختتم اليوم بمباراة نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد، والتي تنطلق الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الـ11:00 بتوقيت المملكة، وتنقل عبر قناة “beIN SPORTS HD 2” بتعليق عصام الشوالي.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة منتشيًا بـ3 انتصارات متتالية على حساب كارديف وهدرسفيلد وبورنموث منذ تعيين أولى غونار سولشاير مديرًا فنيًّا عقب إقالة مورينيو.

وارتقى مانشستر يونايتد للمركز السادس برصيد 35 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز 15 برصيد 18 نقطة.