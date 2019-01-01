توتنهام يواصل الانتصارات بإسقاط كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي

واصل فريق توتنهام، اليوم الثلاثاء، سلسلة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي.

وتغلب توتنهام على مضيفه كارديف سيتي بثلاثية نظيفة في الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 48 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد كارديف سيتي عند 18نقطة في المركز السادس عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 54 نقطة.

بادر توتنهام بالتسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق هاري كين، وبعدها أضاف الدنماركي كريستيان إيركسن الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وأضاف الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الهدف الثالث في الدقيقة 26، ليخرج توتنهام متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثية نظيفة.

وفي الوقت الذي بحث فيه توتنهام عن تسجيل المزيد من الأهداف، فشلت جميع محاولات كارديف سيتي في إحراز هدف حفظ ماء الوجه، ليخرج الضيوف فائزين بالثلاث نقاط.