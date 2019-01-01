هل يكون نادي ليفربول “فرس الرهان” في صفقة أدريان رابيو؟

في الوقت الذي تشير فيه جميع التكهنات إلى أن أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سينتقل إلى برشلونة الإسباني، فإن صحيفة فرنسية فجّرت مفاجأة كبرى ربما تحوّل دفّة اللاعب إلى وجهة أخرى.

وقالت “ليكيب”، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إن نادي ليفربول الإنجليزي دخل بقوة في صفقة رابيو، وإنه يمكن أن يكون الوجهة الجديدة للاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ورفض رابيو تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي في منتصف العام الجاري 2019، وهو ما يجعل اللاعب حرًا في التعاقد مع أي نادٍ حاليًا، حتى وإن أكمل الفترة المتبقية له برفقة بطل فرنسا.

ورغم أن مسألة انضمام رابيو إلى برشلونة كانت شبه محسومة، إلا أن رغبة النادي الكتالوني بضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، في يناير الجاري، ستصطدم بالعلاقة المتوترة بين البارسا وسان جيرمان، خاصة في أعقاب صفقة البرازيلي نيمار، المنضم إلى سان جيرمان في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده برفقة البارسا.

واشتعلت الحرب الكلامية بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، حيث اتهم أنطونيو هنريك، المدير الرياضي لسان جيرمان نادي برشلونة بـ”عدم الاحترام” في صفقة رابيو، في الوقت الذي أصدر فيه البارسا بيانًا رسميًا قال فيه إنه تفاوض مع النادي الفرنسي بخصوص رابيو مرتين، وإنه لم يتوصل إلى اتفاق رسمي لضم اللاعب حتى الآن.

وستكون صفقة رابيو موضع ترحيب كبير لدى نادي ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة في ظل الإمكانات الرائعة التي يملكها اللاعب، وحاجة الريدز للاعب مميز يكون قادرًا على صناعة اللعب في صفوفه.