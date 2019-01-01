آرسنال يعبر أحزان هزيمة ليفربول برباعية في شباك فولهام بالدوري الإنجليزي (فيديو)

استعاد فريق آرسنال، اليوم الثلاثاء، توازنه من جديد بعد الهزيمة التي مني بها في الجولة الماضية للدوري الإنجليزي لكرة القدم من ليفربول بهدف لخمسة أهداف.

وتغلب آرسنال على ضيفه فولهام بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد آرسنال إلى 41 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد فولهام عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 54 نقطة.

أنهى آرسنال صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة 25.

ومع حلول الدقيقة 55 أضاف آرسنال الهدف الثاني عبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت، ليقلص بعدها فولهام النتيجة بإحرازه للهدف الأول عن طريق السنغالي أبوباكار كامارا في الدقيقة 69.

وردّ آرسنال على هدف فولهام بالهدفين الثالث والرابع، عبر آرون رامزي والغابوني بيير أوباميانغ في الدقيقتين 79 و83.