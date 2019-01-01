ليستر سيتي يستهل عام 2019 بإسقاط إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أهدى الهدف الذي أحرزه جيمي فاردي في الدقيقة 58 فريقه ليستر سيتي الفوز 1-صفر، على ملعب منافسه إيفرتون اليوم الثلاثاء، ليتلقى الفريق القادم من مرسيسايد هزيمته الرابعة في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجرى كلود بويل، مدرب ليستر سيتي، أربعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام كارديف سيتي السبت الماضي، تضمنت بقاء جيمس ماديسون لاعب الوسط على مقاعد البدلاء، بينما دفع ماركو سيلفا مدرب إيفرتون بالبرازيلي ريتشارليسون مجددًا في تشكيلته الأساسية.

وبعد شوط أول ضعيف المستوى، جاء الهدف الوحيد حين أخطأ مايكل كين مدافع إيفرتون تقدير الكرة، لتصل إلى ريكاردو بيريرا الذي مرر إلى فاردي، وسدد مهاجم ليستر سيتي كرة منخفضة سكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد قبل أن يحتفل بالهدف أمام جماهير ليستر التي زحفت خلف فريقها لمؤازرته على ملعب إيفرتون.

وأخفق إيفرتون، الذي فاز مرة وحيدة في آخر ثماني مباريات، في تحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينا قاد هذا الانتصار ليستر سيتي لاحتلال المركز السابع برصيد 31 نقطة متأخرًا بفارق أربع نقاط خلف مانشستر يونايتد.