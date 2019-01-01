هدف مباراة آرسنال وفولهام.. غرانيت تشاكا يضع “الغانرز” في المقدمة (فيديو)

سجل غرانيت تشاكا الهدف الأول لفريق آرسنال في شباك فولهام، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.

الدوري الانجليزي | ارسنال 1 × 0 فولهام | هدف اول ارسنال HD تشاكا Via : @if24hd_ pic.twitter.com/fvxBhyf6GI — فـهـد هنا (@Ale44044) January 1, 2019

ويحتل آرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، المؤهل للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفارق 5 نقاط، بينما يحتل فولهام المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة.

ويدخل فريق آرسنال المباراة متأثرًا بخسارة ثقيلة على يد منافسه فريق ليفربول، حيث هزم الغانرز من الريدز بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة أقيمت بمعقل ليفربول، ملعب أنفيلد.