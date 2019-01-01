مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي.. يورغن كلوب: لن نعوّل كثيرًا على فارق النقاط

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن أفضلية فريقه على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لن تؤثر على نهج “الريدز” في مباراة الخميس المقبل، التي ستجمع بين الطرفين في الدوري الإنجليزي.

وأشار كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول إلى أن فارق النقاط بين الفريقين، ليس مهمًاً في الوقت الحالي.

ويدخل ليفربول، صاحب المسيرة الخالية من الهزائم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، المباراة يوم الخميس المقبل على ملعب الاتحاد بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

وقال كلوب: “ليفربول سيقدم أفضل ما لديه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، نحن جائعون للفوز، ولا نفكر أبدًا في فارق الأهداف”.

وأضاف: “كل ما يشغلنا هو حصد أكبر عدد من النقاط ومواصلة التقدم، الانتعاش أولًا وهو أمر في غاية الأهمية ثم الاستعداد للمباراة المقبلة”.

وتابع: “جميعنا يعرف أن مانشستر سيتي فريق كرة قدم رائع، ولن نذهب إليهم ونحن متأكدون من الفوز بالمباراة، لا يوجد فريق في العالم سيذهب لملاقاة مانشستر سيتي بهذا التفكير، حتى ليفربول، لذلك علينا الذهاب إلى هناك وتحقيق نتيجة إيجابية، هذا ما سنحاول القيام به”.