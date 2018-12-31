الاتحاد الإنجليزي يقر عقوبة خفيفة على أوناي إيمري مدرب آرسنال

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الإثنين، فرض عقوبة خفيفة على المدرب الفرنسي أوناي إيمري، المدير الفني لنادي آرسنال.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد اتهم إيمري، الخميس، بسوء التصرف بعدما ركل قارورة باتجاه أحد مشجعي برايتون.

واعتذر المدرب الإسباني للمشجع فورًا عقب الواقعة، التي حدثت خلال الأنفاس الأخيرة من التعادل 1/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أميكس، الأربعاء.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت”، فقد قررت لجنة العقوبات فرض غرامة مالية على إيمري قدرها 8 آلاف إسترليني، بدعوى القيام بسلوك غير لائق.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي، الخميس: “ركلتها لتكون قريبة من مقاعد البدلاء الخاصة بفريقي، لكنها ذهبت قرب المشجعين، اعتذرت عن الأمر وأكرر الاعتذار، لم أكن أقصد”.

وردًا على سؤال إذا كان يتوقع أن ينال عقوبة من الاتحاد الإنجليزي قال إيمري: “أتمنى ألا يحدث، أتمنى أن ينهي الاعتذار الأمر برمته.

وخسر آرسنال 1/5 أمام ليفربول في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا أن الغانرز يستقبل فولهما، الثلاثاء، ضمن الجولة 21 من المسابقة.