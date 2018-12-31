مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. هل يلجأ يورغن كلوب إلى التضحية بالمتألق شاكيري؟

ألقى موقع “ليفربول إيكو” الأضواء على التشكيلة المتوقعة، التي يمكن أن يبدأ بها الألماني يورغن كلوب المباراة المقبلة أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، في المرحلة الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي مانشستر سيتي وليفربول مساء الخميس على ملعب الاتحاد، في قمة البريمييرليغ، حيث يتصدر الريدز المسابقة برصيد 54 نقطة، في حين يحتل مانشستر سيتي المرتبة الثانية برصيد 47 نقطة.

وقد ترسم تلك المواجهة خريطة طريق المنافسة على اللقب هذا الموسم، إذ سيؤدي فوز ليفربول إلى اتساع فارق النقاط مع حامل اللقب مانشستر سيتي نحو 10 نقاط، وسيكون بذلك قد قطع خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب الغائب منذ العام 1990.

أما مانشستر سيتي فليس أمامه سوى الفوز واقتناص النقاط الثلاث؛ لتضييق فارق النقاط مع ليفربول إلى 4 فقط، انتظارًا لما ستسفر عنه باقي المباريات في المسابقة.

وأشار موقع “ليفربول إيكو” في تقرير نشره اليوم إلى أن الألماني كلوب لن يغيّر كثيرًا في تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مباراة مانشستر سيتي يوم الخميس، باستثناء مركز واحد فقط، يمكن أن يشهد تعديلًا حسب الخطة التي سيخوض بها المباراة.

وقال الموقع إنه لا خلاف على حارس المرمى البرازيلي أليسون باكير، ورباعي الظهر ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وديان لوفرين وروبرتسون.

وفي وسط الملعب، سيلعب كلوب بالهولندي فينالدوم والبرازيلي فابينيو، ويبقى الاختيار في نهاية المطاف معلقًا بين السويسري المتألق مؤخرًا شيردان شاكيري، والغيني نابي كايتا أو جوردان هندرسون.

وفي الهجوم سيشارك الثلاثي الناري المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وقال ليفربول إيكو، إن كلوب إذا أراد المزيد من السيطرة على منطقة وسط الملعب، واللعب بحرص دفاعي، فإن اختياره سيكون نابي كيتا أو هندرسون، أما إذا لجأ إلى خيار مفاجأة مانشستر سيتي هجوميًا، فإنه سيشرك شاكيري خلف ثلاثي الهجوم.