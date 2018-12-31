كلود ماكيليلي: احتفالات بول بوغبا تخلو من الاحترام

قال اللاعب الفرنسي السابق، والمدرب الحالي كلود ماكيليلي، إن احتفالات مواطنه بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد بتسجيل الأهداف تحمل قلة احترام.

وانتفض بول بوغبا مع مانشستر يونايتد منذ إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وسجل 4 أهداف في 3 مباريات، وكان أحد أهم لاعبي الفريق.

ولفت بوغبا أنظار المتابعين إليه؛ بسبب طريقة احتفاله بالأهداف التي يسجلها، وبدا كأنه يستفز المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث كانت العلاقة متوترة جدًا بين الطرفين، قبل أن يقال مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد.

وقال ماكيليلي: “لقد تحدثت مع تييري هنري في السابق بخصوص احتفالات مثل هذه، وقد اعترف لي بأنها لا تليق، ولكنه لا يستطيع منع نفسه من القيام بها”.

وأضاف: “أشعر أن بول بوغبا مثل تييري هنري، إنهما لا يستطيعان تغيير نفسيهما من أجل انتقادات أو اعتراضات البعض، سيظلان كما هما”.