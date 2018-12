مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث.. بوغبا يسجل رقمًا شخصيًا فريدًا في الدوري الإنجليزي (صورة)

نجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز الثالث له على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، البريمييرليغ، تحت قيادة مدربه النرويجي الجديد أولي غونار سولشاير، بعد انتصاره العريض على بورنموث 4-1 اليوم الأحد.

ويعود الفضل في انتصار مانشستر يونايتد على بورنموث لنجمه الفرنسي بول بوغبا، الذي أحرز الهدفين الأول والثاني، في حين تكفل ماركوس راشفورد والبلجيكي روميلو لوكاكو بتسجيل الهدفين الثالث والرابع.

ورصد موقع أوبتا المتخصص في الإحصاءات، رقمًا مميزًا غير مسبوق للفرنسي بوغبا في الدوري الإنجليزي، بعد تألقه برفقة مدربه الجديد سولشاير.

وأحرز بوغبا 4 أهداف، وصنع 3 أهداف أخرى خلال مشاركاته مع مانشستر يونايتد في ديسمبر الجاري، ليكون هذا الشهر هو الأفضل في تاريخ بوغبا في البريمييرليغ.

7 – With four goals and three assists, December 2018 has been Paul Pogba’s best ever month for league goal involvements in his top-flight career. Heaven. #MUNBOU pic.twitter.com/DGDu2SkiBj

— OptaJoe (@OptaJoe) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨