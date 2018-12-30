ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية بول بوغبا ونهاية الجولة 20 (صورة)

سجل النجم الفرنسي بول بوغبا هدفين للمرة الثانية على التوالي، ليقود مانشستر يونايتد للفوز 4/1 على ضيفه بورنموث، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

وتألق بوغبا مجددًا، بعدما سجل هدفين في الفوز 3/1 على هيديرسفيلد تاون، في الجولة الماضية.

وإضافة إلى تسجيل هدفين، صنع بوغبا الهدف الرابع الذي سجله المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي سجل هدفه السابع في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

ورفع بوغبا رصيده إلى 7 أهداف كذلك، ويبتعد بـ 6 أهداف عن المتصدرين هاري كين وبيير-إيميريك أوباميانغ، ومحمد صلاح.

وفيما يلي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي:

1. محمد صلاح (ليفربول) هاري كين (توتنهام)، بيير-إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، ولكل منهم 13 هدفًا.

2. إيدين هازارد (تشيلسي)، 10 أهداف.

3. سيرجيو أغويرو، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، ريتشاردليسون دي أندرادي (إيفرتون)، ولكل منهم 9 أهداف.

4. غيلفي سيغوردسون (إيفرتون)، أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)، غلين موراي (برايتون)، ألكسندر ميتروفيتش (فولهام)، ساديو ماني (ليفربول)، فيليبي آندرسون (ويستهام يونايتد)، كاليوم ويلسون (بورنموث)، ولكل منهم 8 أهداف.

5. بول بوغبا، روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد)، داني إنغز (ساوثهامبتون)، روبرتو فيرمينو (ليفربول)، هيونغ مين سون (توتنهام).