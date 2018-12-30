أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث.. 3/1 لرفاق بول بوغبا (فيديو)

سجل الفرنسي بول بوغبا الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه مانشستر يونايتد مع بورنموث، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجلزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

وتلاعب ماركوس راشفورد بمدافعيْن من بورنموث قبل أن يطلق كرة عرضية سجلها بول بوغبا في الدقيقة الخامسة.

وسجل بوغبا الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 33.

الدوري الانجليزي | مانشستر يونايتد 1 × 0 بورنموث | هدف أول مانشستر يوانيتد بوقبا HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/0aUN16PLWY — يـــــا ســــعـــود (@Ton4404) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

الدوري الانجليزي | مانشستر يونايتد 2 × 0 بورنموث | هدف الثاني مانشستر يوانيتد بوقبا ايضا HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/oAGZ0iZ7Gh — يـــــا ســــعـــود (@Ton4404) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

الدوري الانجليزي | مانشستر يونايتد 3 × 0 بورنموث | هدف الثالث مانشستر يوانيتد راشفورد HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/ttJBIkAPeL — يـــــا ســــعـــود (@Ton4404) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

الدوري الانجليزي | مانشستر يونايتد 3 × 1 بورنموث | هدف اول بورنموث HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/IlKRzKaBZf — يـــــا ســــعـــود (@Ton4404) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

ويملك مانشستر يونايتد 32 نقطة في المركز السادس، وحقق الفوز 5/1 و3/1 في أول مباراتين له مع مدربه الجديد أولي جونار سولسكيار.

وبالمجمل لعب مانشستر يونايتد 19 مباراة، فاز في 9 فقط، مقابل 5 تعادلات و5 خسائر.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة من 20 مباراة، مقابل 47 لمانشستر سيتي الثاني، و45 لتوتنهام الثالث، و43 لتشيلسي الرابع، و38 لآرسنال الخامس.