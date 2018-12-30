مانشستر سيتي يستعيد توازنه بفوز مثير على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

استعاد مانشستر سيتي توازنه في الدوري الإنجليزي، بفوزه 5/1 على منافسه ساوثهامبتون، في إطار مباريات الجولة الـ 20 من المسابقة.

وافتتح الإسباني دافيد سيلفا التسجيل لمانشستر سيتي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة عرضية من البرتغالي برناردو سيلفا.

وكانت آخر 10 دقائق من الشوط الأول مليئة بالإثارة؛ بعدما سجل بيير إميل هوبيرغ التعادل لساوثهامتون في الدقيقة 37، بتسديدة قوية، فشل الحارس ديرسون مورايس في صدها.

لكن مانشستر سيتي سجل هدفين في أقل من 3 دقائق، جاء الأول عبر جيمس وارد لاعب ساوثهامبتون بالخطأ في مرمى فريقه، ثم أضاف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الثالث في الدقيقة 38، بمساعدة أوليكساندر زينشينكو.

وطرد الحكم بول تيرني اللاعب بيير إميل هوبيرغ من ساوثهامتون في الدقيقة 85، بعد خطأ على فرناندينهو لويس روزا

واستعاد مانشستر سيتي توازنه، بعدما خسر 2/3 أمام كريستال بالاس، ثم 1/2 أمام ليستر سيتي في الجولتين الماضيتين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه ليفربول الجولة المقبلة على ملعب الاتحاد يوم 3 يناير.

وفي مباراة أخرى، تغلب بيرنلي 2/0 على ضيفه ويستهام يونايتد.

وسجل كريس وود الهدف الأول في الدقيقة 15، ودوايت ماكنيل في الدقيقة 34.

ورفع الفوز رصيد بيرنلي إلى 15 نقطة في المركز الثامن عشر، مقابل 27 نقطة لويستهام في المركز الحادي عشر.

هدف مانشستر سيتي الاول دافيد سيلفا pic.twitter.com/qZpuyYbha2 — زِياد (@Ziadqp) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

هدف مانشستر سيتي الثاني pic.twitter.com/ZYvhd0WpvG — زِياد (@Ziadqp) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨