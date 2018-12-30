أهداف مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون.. 3/1 للسيتيزنز (فيديو)

سجل دافيد سيلفا الهدف الأول لمانشستر سيتي في مباراته أمام ساوثهامبتون، في إطار مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف سيلفا في الدقيقة 10، بمساعدة برناردو سيلفا.

لكن بيير إميل هوبيرج سجل التعادل لساوثهامبتون بتسديدة قوية في الدقيقة 37، وفشل الحارس إديرسون مورايس في التصدي لها.

وسجل جيمس وارد هدفًا في مرماه، وسيرجيو أغويرو هدفين لمانشستر سيتي في الدقيقتين 45 و48.

ويملك مانشستر سيتي 44 نقطة في المركز الثالث، والفوز يرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني.

وخسر مانشستر سيتي المباراتين الماضيتين، وهو ما قلص حظوظه في الفوز بالدوري، في ظل انطلاقة ليفربول الرائعة.

الدوري الانجليزي | ساوثهامبتون 0 × 1 مانشستر سيتي | هدف اول مانشستر سيتي ديفيد سيلفا اسيست جميل من سيلفا HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/G2xaPEpnKY — فهد (@Caw404) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

الدوري الانجليزي | ساوثهامبتون 1 × 1 مانشستر سيتي | هدف التعادل ساوثهامبتون عن طريق هيوبيرغ HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/NUGD9LvkOc — فهد (@Caw404) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

الدوري الانجليزي | ساوثهامبتون 1 × 2 مانشستر سيتي | هدف الثاني مانشستر سيتي المدافع في مرماه HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/NoC7CT2ofN — فهد (@Caw404) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨