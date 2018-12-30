نادي تشيلسي ينتزع فوزًا صعبًا من كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (فيديو)

انتزع تشيلسي فوزًا صعبًا من كريستال بالاس، الأحد، في إطار مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل الهدف الوحيد اللاعب الفرنسي نغولو كانتي، في الدقيقة 51، مستغلًا تمريرة من دافيد لويز.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 43 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة من 20 مباراة.