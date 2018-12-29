نادي ليفربول يكتسح آرسنال ويعزز صدارته في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

اكتسح نادي ليفربول نظيره آرسنال بنتيجة 5-1، مساء السبت، على ملعب “أنفيلد” ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول كل من روبرتو فيرمينو (14 و16 و65 من ركلة جزاء)، وساديو ماني (32)، ومحمد صلاح (45+2 من ركلة جزاء)، أما هدف آرسنال الوحيد فأحرزه أينسلي مايتلاند-نايلز (11).

#ليفربول_ارسنال الدوري الانجليزي l اهداف ليفربول 5-1 ارسنال كاملة تعليق حفيظ دراجي HD pic.twitter.com/lm20zfS2LX — في المرمى HD (@19_FIL_MARMA) December 29, 2018

وبهذه النتيجة، يرفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 54 نقطة، بفارق 9 نقاط أمام توتنهام الذي خسر في اليوم نفسه أمام وولفرهامبتون (1-3)، علمًا بأن الثالث مانشستر سيتي (44 نقطة) له مباراة مساء الأحد أمام ساوثهامبتون.

جاءت المفاجأة بتقدم آرسنال بهدف في الدقيقة 11 عن طريق أينسلي مايتلاند نيلس، إلا أنه بعدها بثلاث دقائق أدرك ليفربول التعادل عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

ومع حلول الدقيقة 16 أضاف فيرمينيو الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 32.

وجاءت الدقيقة 45 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لليفربول نفذها المصري محمد صلاح في الشباك مسجلًا الهدف الرابع، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الديار بأربعة أهداف لهدف.

ومع حلول الدقيقة 65 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ثانية لليفربول، نفذها فيرمينيو مسجلًا الهدف الثالث له والخامس لفريقه.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليخرج ليفربول فائزًا باللقاء.