هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وآرسنال (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الرابع لفريق ليفربول في مرمى ضيفه فريق آرسنال، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب “أنفيلد”، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

جاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 47 من زمن المباراة، من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة تقدم ليفربول 4 – 1.

الدوري الانجليزي |ليفربول 4 × 1 ارسنال | هدف الرابع ليفربول محمد صلاح HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/yBrG3amrpI — فهد يتابع قمة ارسنال × ليفربول معكم (@Jul4044) December 29, 2018

وتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا بالتساوي مع الثنائي هاري كين مهاجم توتنهام وأوباميانغ، نجم آرسنال.

وكان يسعى محمد صلاح للوصول إلى شباك آرسنال في مباراة اليوم؛ من أجل الوصول للمركز الثامن في قائمة أفضل 10 هدافين بتاريخ ليفربول بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح 44 هدفًا مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي ويسعى للتسجيل في مباراة اليوم من أجل معادلة إيان راش أسطورة “الريدز” الذي سجل 45 هدفًا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بينما يحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز لمواصلة الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، علمًا بأن “الريدز” لم يتذوق مرارة الهزيمة في آخر 30 مباراة خاضها على ملعب “أنفيلد” ببطولة “البريميرليغ”.