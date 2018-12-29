أهداف مباراة ليفربول وآرسنال.. 4-1 لـ”الريدز” (فيديو)

أهداف مباراة ليفربول وآرسنال.. 4-1 لـ”الريدز” (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل أينسلي مايتلاند نيلس الهدف الأول لفريق آرسنال في شباك ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخطاء فادحة بالجملة من مدافعي ليفربول في إخراج الكرة من أمام منطقة الجزاء استغلها النيجيري أليكس إيووبي واستحوذ على الكرة في الجبهة اليسرى ثم مرر كرة عرضية متقنة إلى داخل المنطقة على القائم الأيسر للمرمى بإتجاه زميله أينسلي ميتلاند-نيلس الخالي تمامًا من الرقابة والذي لم يجد أي صعوبة في هز شباك الحارس أليسون، في الدقيقة 11.

في الدقيقة 14.. هجمة مرتدة منظمة من لاعبي ليفربول بسلسلة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام انتهت لمحمد صلاح على حدود منطقة الجزاء والذي حاول استغلال الكرة والانفراد بالمرمى إلا أن الدفاع تدخل بشكل قوي لتذهب الكرة بشكل خاطئ للبرازيلي روبيرتو فيرمينو أمام الشباك الخالية ليعلن هدف التعادل.

في الدقيقة 16 يسجل فيرمينو هدف التقدم للريدز.

في الدقيقة 32 يسجل ساديو ماني الثالث لليفربول.

وفي الدقيقة 47 سجل محمد صلاح الهدف الرابع للريدز من ركلة جزاء.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بينما يحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز لمواصلة الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، علمًا بأن “الريدز” لم يتذوق مرارة الهزيمة في آخر 30 مباراة خاضها على ملعب “أنفيلد” ببطولة “البريميرليغ”.

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