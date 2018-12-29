أهداف مباراة ليفربول وآرسنال.. 4-1 لـ”الريدز” (فيديو)

سجل أينسلي مايتلاند نيلس الهدف الأول لفريق آرسنال في شباك ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخطاء فادحة بالجملة من مدافعي ليفربول في إخراج الكرة من أمام منطقة الجزاء استغلها النيجيري أليكس إيووبي واستحوذ على الكرة في الجبهة اليسرى ثم مرر كرة عرضية متقنة إلى داخل المنطقة على القائم الأيسر للمرمى بإتجاه زميله أينسلي ميتلاند-نيلس الخالي تمامًا من الرقابة والذي لم يجد أي صعوبة في هز شباك الحارس أليسون، في الدقيقة 11.

الدوري الانجليزي |ليفربول 0 × 1 ارسنال |هدف اول ارسنال نيلس HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/tHeLYKLbog — فـــهــد الجميل يمسي عليكم (@con4404) December 29, 2018

في الدقيقة 14.. هجمة مرتدة منظمة من لاعبي ليفربول بسلسلة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام انتهت لمحمد صلاح على حدود منطقة الجزاء والذي حاول استغلال الكرة والانفراد بالمرمى إلا أن الدفاع تدخل بشكل قوي لتذهب الكرة بشكل خاطئ للبرازيلي روبيرتو فيرمينو أمام الشباك الخالية ليعلن هدف التعادل.

الدوري الانجليزي |ليفربول 1 × 1 ارسنال |هدف التعادل ليفربول فيرمينو د14 هدف ???????????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/ZjTqOSvttL — فهد يتابع قمة ارسنال × ليفربول معكم (@Jul4044) December 29, 2018

في الدقيقة 16 يسجل فيرمينو هدف التقدم للريدز.

الدوري الانجليزي |ليفربول 2 × 1 ارسنال |هدف الثاني ليفربول فيرمينو د16 ليفربول يقلب النتيجة بـ دقيقتين فقط ????????????????❤️❤️???????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/VjBxRikIEL — فهد يتابع قمة ارسنال × ليفربول معكم (@Jul4044) December 29, 2018

في الدقيقة 32 يسجل ساديو ماني الثالث لليفربول.

الدوري الانجليزي |ليفربول 3 × 1 ارسنال | هدف الثالث ليفربول ماني اسيست محمد صلاح , يخرب بيت تمريرة روبيرتسون ???????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/DSpjqZM0x0 — فهد يتابع قمة ارسنال × ليفربول معكم (@Jul4044) December 29, 2018

وفي الدقيقة 47 سجل محمد صلاح الهدف الرابع للريدز من ركلة جزاء.

الدوري الانجليزي |ليفربول 4 × 1 ارسنال | هدف الرابع ليفربول محمد صلاح HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/yBrG3amrpI — فهد يتابع قمة ارسنال × ليفربول معكم (@Jul4044) December 29, 2018

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بينما يحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز لمواصلة الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، علمًا بأن “الريدز” لم يتذوق مرارة الهزيمة في آخر 30 مباراة خاضها على ملعب “أنفيلد” ببطولة “البريميرليغ”.