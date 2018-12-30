أسطورة آرسنال: لقطة محمد صلاح وفيرمينو ستقود ليفربول إلى لقب البريمييرليغ

يرى إيان رايت، أسطورة نادي آرسنال، أن ما فعله المصري الدولي محمد صلاح في مباراة ليفربول وآرسنال، أمس الأحد، يمكن أن يكون من العوامل الرئيسية التي ستساعد الريدز على الفوز بالدوري الإنجليزي.

ومنح محمد صلاح الكرة لزميله البرازيلي روبرتو فرمينو كي يسدد ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الخامس، في فوز ليفربول العريض على آرسنال 5/1 بملعب أنفيلد.

وتابع إيان رايت: “هكذا يكون الأبطال، الكل يشترك في نفس المشاعر دون أي أنانية من أحد، فيرمينو يشكر محمد صلاح، هذه مشاعر طيبة للغاية بين الزملاء، وتؤكد أن لاعبي ليفربول يمكنهم الفوز بالبريمييرليغ هذا الموسم نتيجة تلك الروح بين جميع اللاعبين”.

وكان محمد صلاح قد أحرز الهدف الرابع لليفربول من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، إلا أنه منح ركلة الجزاء الثانية لزميله فيرمينو، كي يحصل على لقب هاتريك في المباراة.

وقال الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه كاد يبكي بعد أن شاهد محمد صلاح يمنح الكرة إلى فيرمينو، بدلًا من أن يسدد هو ركلة الجزاء.

وتنتظر ليفربول مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي يوم الخميس المقبل، في المرحلة الـ21 للدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.

ويتربع ليفربول على قمة المسابقة برصيد 54 نقطة، ويحلم عشاق الريدز باستعادة اللقب الغائب منذ عام 1990.