مباراة ليفربول وآرسنال.. هل يجتاز رفاق محمد صلاح عقبة أخرى في ديسمبر الذهبي؟

يستضيف ملعب أنفيلد، مساء اليوم السبت، موقعة نارية بين ليفربول وأرسنال، في المرحلة العشرين للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

ويتصدر ليفربول المسابقة منفردًا برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه توتنهام هوتسبير، و7 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي، في حين يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

خطوة نحو التتويج

ويرغب ليفربول في اقتناص النقاط الثلاث للاستمرار في مسيرته الناجحة هذا الموسم نحو التتويج بلقب البريمييرليغ للمرة الأولى منذ عام 1990، في حين يهدف الجانرز للمنافسة على المربع الذهبي، لضمان العودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ديسمبر الذهبي

ويعتبر شهر ديسمبر الحالي استثنائيًا لليفربول على صعيد النتائج، فقد خاض الفريق 7 مباريات، 6 في البريمييرليغ، وواحدة في دوري أبطال أوروبا، وحقق فريق الألماني يورغن كلوب العلامة الكاملة بالفوز في جميع المواجهات محليًا وأوروبيًا، وأحرز ليفربول في تلك المواجهات 16 هدفًا، وتلقت شباكه هدفين فقط.

ويسعى متصدر البريمييرليغ لختام مبهر للعام المنقضي، وتحقيق انتصار ثامن في ديسمبر، قبل أن يفتتح العام الجديد 2019، بمواجهة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي، يوم الخميس المقبل، على ملعب الاتحاد.

خطورة آرسنال

وقال موقع “ليفربول إيكو” في تحليل نشره، اليوم السبت، إن الألماني كلوب سيواجه مهمة صعبة أمام آرسنال اليوم، في ظل القوة الهجومية الرهيبة للجانرز، وامتلاك الفريق المنافس للاعبين مميزين للغاية في منطقة وسط الملعب، التي ستكون موضعًا لمعركة حامية الوطيس بين الفريقين.

وأضاف: “يتمتع فريق الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال بميزة هجومية سيعاني ليفربول كثيرًا أمامها، وهي عدد الأهداف التي تمكن أرسنال من إحرازها من خارج منطقة الجزاء، حيث تفوق الجانرز على جميع فرق البريمييرليغ في تسجيل الأهداف من خارج المنطقة”.

وستمثل تلك الميزة التي يتمتع بها آرسنال عبئًا كبيرًا على لاعب وسط ليفربول، وبشكل خاص البرازيلي فابينيو وجوردان هندرسون والهولندي فينالدوم.

وأشار الموقع إلى أن ليفربول لم يخسر أمام أرسنال في آخر 7 مواجهات جمعت بين الفريقين، كما أن أرسنال لم يحقق الفوز خارج أرضه على أي فريق يتصدر البريمييرليغ سوى مرة واحدة في آخر 12 مباراة من نوعها، حيث كان فوزه الأخير خارج الديار على فريق يتصدر الدوري في نوفمبر 2008، عندما فاز على تشيلسي 2-1.