هل يغادر إيسكو ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوي؟

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن والد النجم الإسباني إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد التقى مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي، لمناقشة إمكانية انتقال ابنه للفريق الباريسي في سوق الانتقالات الشتوي.

وكانت عدة تقارير إعلامية تحدثت عن رغبة فرق كبرى في ضم اللاعب، بينها يوفنتوس ومانشستر سيتي، خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها إيسكو في ريال مدريد وخلافه مع المدرب الجديد الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وبحسب صحيفة “أس”؛ فإن باريس سان جيرمان ناقش من والد إيسكو إمكانية ضمه في الشتاء لأن الفريق يرغب في تعزيز خط وسطه، في ظل اقتراب أدريان رابيو من برشلونة.

كما يستهدف باريس سان جيرمان لاعبًا آخر يملك ريال مدريد جزءًا من بطاقته، وهو الألماني عمر ماسكاريل، لاعب شالكة الألماني، الذي يحمل الجنسية الإسبانية وجنسية غينيا الإستوائية.

ويملك ريال مدريد الحق الأول في استعادة اللاعب؛ ما يفرض على باريس سان جيرمان التفاوض مع شالكة والفريق الإسباني لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

وتبقى مشكلة باريس سان جيرمان هي قانون اللعب المالي النظيف، الذي يهدده بالإيقاف من المسابقات القارية، وذكرت عدة تقارير أنه قد يضطر لبيع أحد نجومه الكبار في الصيف المقبل.