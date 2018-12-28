أوناي إيمري: رفضت التعاقد مع محمد صلاح حين كنت مدربًا لباريس سان جرمان

اعترف الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال الإنجليزي الحالي أنه رفض التعاقد مع المصري محمد صلاح من روما الإيطالي حين كان مدربًا لباريس سان جيرمان الفرنسي خوفًا من عدم تمكن اللاعب من الاستجابة لتطلعات فريق كبير.

وقال أوناي إيمري قبل مواجهة النجم المصري وفريقه ليفربول: “تحدثنا عن التعاقد مع محمد صلاح واستقدامه لباريس سان جيرمان حين كان لاعبًا في روما، كانت لدينا شكوك وهذه الشكوك حطّمها حين انتقل لليفربول.”

وأضاف مدرب آرسنال الحالي: “الشكوك كانت حول إمكانياته في الانسجام مع تطلعات فريق كبير مثل باريس سان جيرمان، لكن حاليًا بإمكاني القول إن وضعت 5 أفضل لاعبين في العالم، محمد صلاح أحدهم.”

ويواجه آرسنال ليفربول ونجمه المصري السبت في لقاء قمة حيث يتطلّع الريدز للفوز والحفاظ على الفارق المريح في الصدارة، بينما يأمل آرسنال في الفوز والاقتراب من المركز الرابع.

وتعادل الفريقان 1-1 في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب الإمارات.