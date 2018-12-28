ساري يحث تشيلسي على حل مسألة مستقبل هازارد مع الفريق

حث ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، النادي “على حل المشكلة” المتعلقة بمستقبل إيدن هازارد، وسط تكهنات بأن الجناح البلجيكي سيترك ستامفورد بريدج في نهاية الموسم.

وأضاف هازارد، الذي يتبقى له عام ونصف العام في عقده مع تشيلسي، أنه لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله طويل المدى حتى نهاية الموسم، وهو ما لم يتسبب في إيقاف الشائعات المستمرة التي تربطه بالانتقال لريال مدريد.

وبسؤاله عما يعتقد أن يقوم به هازارد، قال ساري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: “لا أعرف، تحدثت معه بشأن مركزه في الملعب. لكنني أعتقد أن الوقت قد حان لاتخاذ القرار، أعتقد أننا يجب أن نحل المشكلة، إذا ما أردنا أن نخطط للمستقبل، علينا أن نحل هذه المشكلة”.

ويتفاخر هازارد بمساهمته في 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ما يزيد على أي لاعب آخر، وعاد للتسجيل ثانية بهزه الشباك مرتين، في انتصار تشيلسي 2-1 على واتفورد في الجولة السابقة.

وبينما يفضل هازارد اللعب في الجناح، استغله ساري في مركز “المهاجم الوهمي” خلال المباريات القليلة الماضية، وربما يفعل ذلك ثانية عندما يحل الفريق ضيفًا على كريستال بالاس.