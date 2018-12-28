مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث.. سولسكيار يطالب سانشيز ولوكاكو باستغلال الفرص

قال أولي جونار سولسكيار المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة، إن المهاجمين أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو، سيحصلان على ما يحتاجان من مساعدة لاستعادة مستواهما، لكن الأمر متروك لهما لاقتناص فرصتهما في الملعب.

وسجل سانشيز هدفًا واحدًا في الدوري هذا الموسم، في ظل الإصابات وابتعاده عن مستواه خلال 5 مشاركات من البداية، بينما أحرز لوكاكو 6 أهداف في 16 مباراة.

وقبل مواجهة بورنموث بعد غد الأحد سأل أحد الصحفيين المدرب المؤقت بشأن إمكانية تأثيره على المهاجمين، مثلما فعل مع لاعب الوسط بول بوغبا الذي سجل هدفين وصنع مثلهما في آخر مباراتين تحت قيادة المدرب النرويجي.

وقال سولسكيار في مؤتمر صحفي اليوم: “لا أوافق على أني فعلت شيئًا مع بول يمكن فعله مع روميلو وأليكسيس، الأمر يرجع لهما حينما يحصلان على الفرصة”.

“عندما تكون لاعبًا لكرة القدم، يجب أن تفعل ذلك بنفسك، نعم تحتاج مساعدة من مدربك وزملائك. أنا هنا لمساعدتهم وإرشادهم إلى الطريق ثم ترك الأمر لهم في الملعب”.

وعانى بوغبا من أجل التألق في المباريات تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو هذا الموسم، في ظل تقارير تشير إلى وجود خلاف بينهما، لكن الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا، لعب بحرية أكبر تحت قيادة سولسكيار، الذي ساند لاعبيه من أجل التعبير عن أنفسهم في الملعب.

وقال المدرب النرويجي: “منحتهم قواعد استرشاد، كان هناك الكثير من الحديث عن حرية التعبير في الملعب، لكن هذه طريقتي المعتادة كمدرب، لا يمكنك أن تبلّغ كافة اللاعبين بما يجب أن يفعلوه”.

“إنهم هنا لأنهم جيدون، الأمر يرجع لهم لاستغلال قدراتهم الإبداعية والاستمتاع باللعب لهذا النادي، لأنها أفضل فترة في حياتهم”.

وتدرب لوكاكو وسانشيز وأنتوني مارسيال أمس الخميس، عقب غيابهم عن الفوز 3/1 على هدرسفيلد تاون في الدوري على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء الماضي.

ومن المرجح أن يغيب المدافع كريس سمولينغ حتى مواجهة توتنهام هوتسبير في لندن في 13 يناير المقبل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري، برصيد 32 نقطة من 19 مباراة.