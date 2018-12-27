إيمري: ليفربول يمكنه تكرار انجاز آرسنال 2004 والفوز بالدوري دون خسارة

يرى المدير الفني الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال أن ليفربول يمكنه تكرار إنجاز المدفعجية عندما توج الفريق بلقب الدوري عام 2004 دون أي يخسر مباراة واحدة.

وحافظ فريق المدرب الألماني يورغن كلوب على سجله بدون خسارة بعد 19 جولة هي نصف الدوري وذلك بعدما سحق نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة في أنفيلد يوم الأربعاء ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ست نقاط عن توتنهام هوتسبير بينما تراجع مانشستر سيتي للمركز الثالث.

ولم يفز ليفربول بالدوري منذ ما يقرب من 30 عاما ، لكن مع تعثر مانشستر سيتي حامل اللقب ، يبدو أن فرصه في الفوز باللقب الأول منذ عام 1989-90 تتزايد.

آرسنال يواجه ليفربول في ملعب أنفيلد

وسيكون فريق إيمري هو أحدث فريق يحاول إيقاف ليفربول عندما يتوجه إلى أنفيلد يوم السبت حيث فاز المدفعجية بمباراة واحدة في اخر أربع في جميع المسابقات.

ويرى مدرب آرسنال أن ليفربول يملك ما يلزم للسير على خطى فريق الفرنسي المخضرم أرسين فينغر الفائز باللقب موسم 2003-2004 دون أن يخسر أي مباراة.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي “في الوقت الحالي يفعلون ما يريدون ويمكنهم تكرار ذلك الانجاز. لقد واجهت ليفربول في نهائي الدوري أوروبا حينما كنت مدربا لأشبيلية وتغلبت عليه. لكن تغير الوضع تماما والتقدم واضح على الفريق.

“كانوا بعيدين عن المشاركة في دوري الأبطال لكنهم تأهلوا لنهائي النسخة الماضية وباتوا مثالا يحتذى به في آرسنال الآن لكننا نحتاج إلى الوقت والصبر”.

وأضاف إيمري “أجواء ملعب أنفيلد في صالح الفريق دائما ونقطة لصالحه . لكن نملك لاعبين اعتادوا على اللهب في مثل هذه الأجواء وأيضاً في ليفربول ، ونحن نعلم أنه أمر صعب بالنسبة لنا ولكن بالنسبة لي فهو اختبار كبير جدًا ، ولدي حافز كبير وأنا أتطلع للمباراة.

“بعد انتهاء الدور الأول حصدنا عدد معقول من النقاط. نحن في وضع جيد بحصد 38 نقطة في المركز الخامس لكن لدينا عمل كبير في الدور الثاني من أجل تحسين الأداء لتقليص الفارق مع رباعي الصدارة”.