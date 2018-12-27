اتحاد الكرة الإنجليزي يتهم أوناي إيمري مدرب آرسنال “بسوء التصرف”

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس أوناي إيمري مدرب آرسنال بسوء التصرف بعدما ركل قارورة باتجاه أحد مشجعي برايتون آند هوف البيون.

واعتذر المدرب الإسباني للمشجع فورًا عقب الواقعة التي حدثت خلال الأنفاس الأخيرة من التعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أميكس أمس الأربعاء.

وعبّر إيمري عن أمله في أن يكون الاعتذار السريع كافيًا لتجنب عقوبة إيقاف.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “ركلتها لتكون قريبة (من مقاعد البدلاء الخاصة بفريقي) لكنها ذهبت قرب المشجعين، اعتذرت عن الأمر وأكرر الاعتذار، لم أكن أقصد”.

وردًا على سؤال إذا كان يتوقع أن ينال عقوبة من الاتحاد الإنجليزي قال إيمري “أتمنى ألا يحدث.. أتمنى أن ينهي الاعتذار الأمر برمته”.

وأمام إيمري حتى 1800 بتوقيت جرينتش يوم الثاني من يناير/ كانون الثاني للرد على الاتهام.

ويحل آرسنال ضيفًا على ليفربول متصدر الدوري الممتاز يوم السبت.