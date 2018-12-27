مانشستر يونايتد لن يعلن مدربه الجديد قبل نهاية الموسم

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية، استنادًا لتصريحات إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، أن الفريق لن يعلن عن اسم مدربه الجديد قبل الصيف المقبل.

وأقال مانشستر يونايتد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وعيّن نجمه السابق النرويجي أولي جونار سولسكاير مدربًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم.

وقال الصحفي جيم وايت الذي التقى نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد: “قال لي إن الفريق سيبدأ إجراءات للبحث عن مدرب جديد، وإنه لن يتم الإعلان عن اسمه قبل الصيف المقبل”.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد أن عدة مدربين كبار يرغبون في المنصب.

وأشارت “صن” إلى أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع مبلغ 40 مليون إسترليني لجلب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من توتنهام، كما أن الفرنسي زين الدين زيدان عبّر عن رغبته في تدريب الفريق، حسب تصريحات إد وودورد.